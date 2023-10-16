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Ekonomi Bitcoini yükselten ne oldu?
Ekonomi

Bitcoini yükselten ne oldu?

Yeniakit Publisher
2023-10-16 14:49:00 - 2023-10-16 14:49:35
Bitcoini yükselten ne oldu?

Yüzde 3’e yakın bir geri çekilmeyle haftayı kapatan Bitcoin, bugün sabah saatleri itibarıyla geçtiğimiz haftanın tüm kayıplarını geri alarak yeni bir başlangıç yaptı.

Bitcoin, yeni haftanın ilk gününe güçlü bir yükselişle başladı. Geçtiğimiz hafta Ortadoğu’dan gelen haberlere bağlı olarak risk iştahındaki azalmanın da etkisiyle %3’e yakın bir geri çekilmeyle haftayı kapatan Bitcoin, bugün sabah saatleri itibarıyla geçtiğimiz haftanın tüm kayıplarını geri alarak yeni bir başlangıç yaptı. Ortadoğu’da verilen mesajlarda diplomasi vurgusunun öne çıkması ile çatışmaların daha da tırmanmasının önüne geçilebileceği düşüncesi piyasalardaki bu güçlü yükselişinin ana sebebi oldu.

Görece yükseliş hakim

Bitay Araştırma Departmanı Analisti Alper Samet Yorak, "200 günlük hareketli ortalama olan 28.000$ seviyelerine kadar yükselen Bitcoin, ilk etapta bu noktadan bir miktar ret alarak 27.800$ düzeyinden alıcı buluyor. Ethereum ise 1.580$ seviyelerinde fiyatlanıyor. Yükselişe bağlı olarak Bitcoin dominasyonunda da görece yükseliş hâkim. Genel çerçevede bakıldığında ise Ortadoğu’daki gelişmeler başladığından bu yana hisse senedi başta olmak üzere tüm yatırım araçlarına kıyasla en güçlü duran varlık Bitcoin oldu." dedi.

ABD'deki gelişmelere dikkat!

Ek olarak hafta sonu yayılan bir habere göre Amerika Birleşik Devletleri’nin yasa dışı işler sebebiyle el koyduğu 200 bin adetten fazla Bitcoin’i olduğu belirtiliyor. Güncel değer baz alındığında bu yaklaşık 5 milyar dolarlık bir varlığa tekabül ediyor. Bu stokun ağırlıklı olarak siber suçlardan ve darknet (deepweb) piyasalardan elde edilmiş olduğunun belirtildiği haberde ABD hükümetinin elinde bu denli büyük miktarda Bitcoin bulunması, kripto para biriminin değeri ve istikrarı açısından büyük önem taşıyor.

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