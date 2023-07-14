Bitcoin'i olanlar dikkat! 12 bin dolara düşebilir!

Bitcoin için 2022 yılı, tam bir çöküş yılı oldu. Kripto para piyasasının en hacimli parası, bu yıl ise tüm yatırım araçları arasında şu ana kadar en çok kazandıran varlık olarak öne çıktı.

Borsagundem.com’un derlediği bilgilere göre, geçen yıl yaşanan büyük çöküş, Bitcoin’in 12 bin dolar seviyelerine kadar gerileyeceğine dair öngörüleri kuvvetlendirmişti. Uzmanlar, bu yıl yüzde 100’e yakın değer kazanan Bitcoin’de düşüş senaryosunun hala geçerli olup olmadığını tartışıyor.

2022’nin sert şartları

UToday’den kıdemli kripto analisti Tomiwabold Olajide, Bitcoin’in yeni dip seviyelerine dönme olasılığına odaklandığı haberinde, bunun mümkün olup olmadığını tartışıyor.

Sektör, 2022 yılını likidite sorunları, iflaslar ve Terra ile FTX'in çöküşüyle geçirdi. Bu süreçte Bitcoin’in fiyatının 12.000 dolar seviyesine kadar düşeceği tahminleri dillendirilmeye başladı. Haziran 2022'de Terra'nın çökmesinden kısa bir süre sonra CNBC sunucusu Jim Cramer da Bitcoin’in fiyatının 12.000 dolara düşeceği tahmininde bulundu.

Yüzde 100’e yakın artış

Enflasyonu kontrol etmek için Fed, 2022'de faiz oranlarını agresif bir şekilde artırmaya başladı ve bu, Bitcoin dahil riskli varlıklara büyük zarar verdi. Tahminlere göre, tüm kripto para piyasasının değeri, düşen fiyatların bir sonucu olarak geçen yıl yaklaşık 1,4 trilyon dolar azaldı.

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Geçen yıl ortaya çıkan tüm bu olaylar göz önüne alındığında, yılın başında yapılan bazı tahminler, Bitcoin'in tekrar yükselmeden önce 12.000 dolar seviyelerine kadar gerileyeceğini öngörüyordu. Bitcoin 12.000 dolar hedefine kadar gerilemeyerek 15 bin dolar seviyelerinden müthiş bir ralli yaparak yüzde 100’e yakın değer kazandı. Bitcoin’in 2023'ün ilk yarısında yılın en yüksek seviyesi olan 31.850 dolar seviyesine ulaşması ise bu tahminlerin yanlışlığını ortaya koydu.

12.000 dolar senaryosu hala geçerli mi?

Olajide, normal bir durumdan beklenenin ötesinde şartları ve potansiyel olarak ciddi sonuçları olan öngörülemeyen bir olayı ifade eden ‘siyah kuğu’ olasılığını göz ardı etmeyerek Bitcoin'in 12.000 dolar seviyesine düşme olasılığının görece düşük olduğunu belirtiyor.

Olajide, zincirleme verilere atıfta bulunarak, olasılıkların boğalardan yana olduğunun altını çiziyor. Bunun nedeni olarak ise, 31.000 dolar ile 42.000 dolar arasında alım yapanlara göre daha fazla Bitcoin sahibinin 16.000 Dolar 30.000 dolar arasında alım yapmasını gösteriyor.

Bu nedenle Olajide, daha mantıklı bir öngörüyle, boğalarının ne olursa olsun 16.000 dolar ile 30.000 dolar aralığını korumak isteyeceğinin altını çiziyor. Bitcoin, dün yaptığı ralli sonrası bir geri çekilme yaşasa da, şu an 31.200 dolar civarında seyrediyor.

Zincir üstü analitik firması Glassnode da, Bitcoin'in şu anda işlem yaptığı yerin önemini vurguluyor. Glassnode, yaklaşık 592.000 adet Bitcoin'in ortalama fiyatının, mevcut spot fiyatına yakın bir satın alma seviyesi olan 30.200 dolarda kümelendiğini ifade ediyor.

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