Bitcoin'e Trump darbesi! Resmen çakıldı

Kripto para birimlerine olan güven sarsılmaya başladı. Ayı piyasasına giren kripto paralarda sert satış dalgaları görülürken Bitcoin her toparlanma hamlesinde sert satışlarla karşılaşıyor.

Bitcoin'e karşı olan tutum nedeniyle yatırımcılar tedirginlik içine girerken piyasaları speküle eden milyarder iş adamı Elon Musk da yorumlarda bulunuyor. Musk, geçtiğimiz ay Tesla otomobilleri Bitcoin ile satmayacağını, kripto para madenciliğinin yeşil enerji ile yapılması gerektiğine dair negatif yorumlarda bulunmuştu.

Çin ise her fırsatta Bitcoin'i yasaklamak istediğini dile getiriyor. Bununla birlikte İran, kripto para madenciliğini bir süreliğine yüksek enerji tüketimi nedeniyle yasakladı.

Trump da Bıtcoın'den hoşlanmıyor

ABD eski Başkanı Donald Trump, "Bitcoin'den hoşlanmıyorum. Bana sahtekarlık gibi görünüyor. Dünyanın para birimi dolar olarak kalmalı. Kripto paralarda çok yüksek regülasyonlar olması gerektiğini düşünüyorum" açıklamasında bulundu. Trump'ın açıklamalarının ardından Bitcoin'de sert satış dalgası görüldü.

SEC de Bıtcoın'den rahatsız

ABD'nin SPK'sı olarak bilinen SEC'in Tesla'nın Bitcoin'i ödeme yöntemi olarak kabul etmesini kabullenmek istememesi de satışlarda etkili oldu. ABD Başkanı Joe Biden'ın da kripto para kullanımı konusunda kurmaylarından bilgi istediği öne sürüldü.

Tarihi zirveden yüzde 50 uzaklaştı

Bitcoin güne 34 bin 449 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 32 bin 469 dolar, en yüksek 34 bin 631 dolar seviyesini gördü. 14 Nisan'da Bitcoin 64 bin 813 doları görmüştü. Böylece bugün itibariyle Bitcoin tarihi zirvesinden yüzde 50 oranında uzaklaşmış oldu.

Devler tepişiyor

Milyarder iş adamı Elon Musk ve eski dostu Binance'ın CEO'su Changpeng Zhao arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Birbirlerini takipten çıkan ikilinin arasına para girdi. Kripto paralar konusunda spekülatif açıklamalar yaparak milyonları etkileyen Musk'ın davranışlarını doğru bulmayan Zhao, sosyal medyadan eski dostuna imalı tweetler atıyor.

(Hürriyet)