Bitcoin'e rakip mi geliyor? Dijital Türk Lirasının ödemeler için kullanımı testlerine...
Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme Projesi ikinci faz pilot bulguları doğrultusunda, Dijital Türk Lirasının ödemeler için kullanımı testlerine başlanacak.
2023 yılında blokzincir tabanlı dijital merkez bankası parası uygulamaya konulacak. Dijital Türk Lirasının ödemeler için kullanımı testlerine başlanacak.
Cumhurbaşkanlığının "2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programının Onaylanması Hakkında Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.
Programa göre, Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme Projesi ikinci faz pilot bulguları doğrultusunda, Dijital Türk Lirasının ödemeler için kullanımı testlerine başlanacak.
Dijital Türk Lirası sistemlerinin dijital kimlik ve FAST sistemleri ile araştırma-geliştirme kapsamında entegrasyon çalışmaları tamamlanacak.
Toptan dijital para çalışmaları kapsamında bankalar ile araştırma, geliştirme ve test çalışmaları yapılacak.