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Ekonomi Bitcoin'deki yükseliş durmak bilmiyor
Ekonomi

Bitcoin'deki yükseliş durmak bilmiyor

Bitcoin arka arkaya gelen rekorlara bir yenisini daha ekledi. Bitcoin kurumsal alımlarla 28,000 bin doları aştı.

Yeniakit Publisher
2020-12-28 00:57:00 -
Bitcoin'deki yükseliş durmak bilmiyor

Bitcoin son 24 saatte yüzde 12.98 artışla 28,365 dolara yükselirken, birimin toplam piyasa hacmi de 525.57 dolarlık yeni rekor düzeyi, 735 milyar dolarlık toplam hacim içindeki payı da yüzde 71.3’ü gördü.

Analistlere göre, Bitcoin’deki tırmanış, eski Beyaz Saray İletişim Direktörü Anthony Scaramucci’nin hedge fonu Skybridge’in yeni Bitcoin fonuna 25 milyon dolar yatırım yapmasının ardından ivme kazandı.

Aynı zamanda Guggenheim Funds Trust’ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (Securities and Exchange Commission - SEC) yaptığı açıklamada "yatırım riski isteyebileceğini" belirtmesi de, dijital varlıklara yönelik ilgiyi artırdı. Açıklamaya göre, Grayscale Bitcoin Trust’a net varlık değerinin yüzde 10’una kadar yatırım yapmayı hedefliyor.

Blockchain.com araştırma biriminin başkanı Garrick Hillman, Business Insider ile geçen hafta yaptığı söyleşide, giderek "rezerv para birimi" statüsüne kavuşmakta olan Bitcoin’in, 525 milyar doları gören piyasa hacmi önümüzdeki yıl 1.0 trilyon doları görebileceğini söyledi.

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