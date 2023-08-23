'Bitcoin'de yeni dip ihtimali...'

Yatırımcılar, Bitcoin’de dip seviyeleri bekliyor. Uzmanlar ise yeni bir dip seviyenin oldukça düşük bir ihtimal olduğu görüşünde.

Bitcoin’de düşüş sona erdi ve fiyat yatay seyrediyor. Yatırımcılar yeni bir dip seviyeye dönülmesinden endişe ederken uzmanlar bunun pek mümkün olmadığını ifade ediyor.

Borsagundem.com’un derlediği bilgilere göre, sene başından bu yana gerçekleşen ve yüzde 100’e yakın oranda yükselen ralliyle yatırımcısına en çok kazandıran yatırım araçlarının başında gelen Bitcoin, şiddetli düşüş sonrası yeni bir belirsizlik ortamına dönüş yaptı. 26 bin dolarda yatay seyreden en hacimli kripto paranın, yeni bir dip için düşüşe devam mı edeceği yoksa yeni bir ralliyle yeni tepe seviyelere mi yükseleceği merak ediliyor.

Dip seviyeleri beklemek hayal kırıklığı yaratabilir

Dailyhodl’da yer alan habere göre, eski ARK Invest yöneticisi Chris Burniske, Bitcoin’de 2022 yılının dip seviyelerini arayan yatırımcıların hayal kırıklığı yaşayabileceğini söylüyor. Burniske, sadece Bitcoin’in değil, Ethereum ve Solana'nın da yeni dip seviyelere gerilemeyeceğini tahmin ediyor.

2022 kripto piyasasının dip seviyelerini öngören Burniske, Bitcoin’de yeni dip seviyelerin görülmesinin güç olduğunu ve mevcut seviyelerin belki biraz daha altına inse de, düşüşün kısa süreli, sığ ve geçici olacağını belirtiyor. Eski ARK Invest yöneticisi, bu takvim yılında kriptoda yeni dip seviyelerin görülme ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylüyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dip akbabaları

Burniske, özellikle ‘dip akbabaları’ adını verdiği uzun vadeli yatırımcıları uyarıyor ve yeni ve yüklü alımlar için daha düşük seviyeleri bekleyen uzun vadeli yatırımcıların hayal kırıklığı yaşayabileceklerinin altını çiziyor. Burniske, “2019 yararlı bir örneklem sunsa da, Bitcoin başta olmak üzere Ethereum ve Solana’nın da, 2023 yılı içinde yeni dipler yapacağını düşünmüyorum; bence 2022 en düşük seviyeydi” diyor.

Bu öngörü, özellikle uzun vadeli yatırımcılar için ilk anda bir yumruk niteliği taşısa da, Burniske’nin haklı olması, uzun vadeli yükseliş trendinin 2024 ve 2025'e kadar devam edeceği anlamına geliyor.

Bitcoin, Ethereum ve Solana, yaşanan son sert düşüşte sırasıyla yüzde 12, yüzde 10,4 ve yüzde 15,7 oranında değer kaybetti.

Friend.Tech katalizörü

Risk sermayesi şirketi Placeholder'ın da ortağı olan Burniske, kripto para piyasasının son ayı piyasasından çıkmasına ‘merkeziyetsiz finans’ın (Decentralized Finance - DeFi) yardımcı olduğunu ifade ediyor. Burniske, benzer bir katalizörün kripto para birimini mevcut düşüş döngüsünden çıkaracağını söylüyor ve Coinbase destekli Ethereum katman-2 zincir üssü üzerine inşa edilmiş yeni bir web3 sosyal uygulaması olan Friend.Tech'i (FT) işaret ederek bir sonraki boğa döngüsünü neyin tetikleyebileceğinin sinyalini veriyor.

Burniske, “Bizi son ayı piyasasının derinliklerinden çekip çıkarmak amacıyla DeFi oyunları inşa edilmişti. Bu veri bize, FT gibi sosyal oyun platformları gibi gelişmelerin bu döngünün katalizörü olduğu sonucunu veriyor” diyor.

Friend.Tech, sosyal profillerin token’laştırılabildiği bir Web3 uygulaması olarak biliniyor. Kullanıcılar, Friend.Tech’te profillerini hisselere ayırabiliyor ve bu hisseleri satabiliyor. Bu hisseleri satın alanlar ise hissenin sahibi olan kullanıcılarla sohbet etme imkanına sahip oluyor. Uygulamadaki tüm işlemler Ethereum aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Kullanıcıların kendilerine ait bir profil oluşturmaları için ise uygulamaya X hesaplarıyla bağlanmaları gerekiyor. Aslında Friend.Tech, X hesabınızı bir şekilde token’laştırmanızı sağlıyor.

BORSAGUNDEM