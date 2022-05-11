  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bitcoin’de sıkıntı bitmiyor! Korkutan hacim verileri...
Ekonomi

Bitcoin’de sıkıntı bitmiyor! Korkutan hacim verileri...

Kripto para piyasasında varlıkların değerleri gerilerken, piyasadaki işlem hacimlerinin de gerilediği görülüyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-11 10:51:00 -
Bitcoin’de sıkıntı bitmiyor! Korkutan hacim verileri...

FED’in sıkılaştırma süreciyle serbest düşüşe geçen kripto para birimlerinde bu kez hacim endişesi yaşanıyor.

En büyük kripto Borsalarından Coinbase, ikinci çeyrekte ilk çeyreğe göre toplam işlem hacminde düşüş yaşanacağı tahmininde bulundu.

Şirketin hisseleri ilk çeyrekte 1,17 milyar dolar hasılat ile beklentilerin altında kalması sonucu %16 geriledi. Hacimlerin düşüşünde Bitcoin’de yaşanan sert fiyat gerilemesi etkili oluyor.

Bitcoin’de Kasım zirvelerinden %50 kayıp yaşanması sonucu özellikle bireysel yatırımcıların beklemeye geçtiği görülüyor.

Oppenheimer & Co. Inc. Analisti Owen Lau’ya göre makroekonomik koşullarda sıkılaşma temasının hakim olması önümüzdeki dönemde kripto hacminin zayıf kalmasına yol açabilir.

Bu hafta bir ara 30 bin doların altını gören Bitcoin fiyatları sabah saatlerinde %1 yükselişle 31 bin doların üstünde işlem görüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay