Bitcoin’de sıkıntı bitmiyor! Korkutan hacim verileri...
Kripto para piyasasında varlıkların değerleri gerilerken, piyasadaki işlem hacimlerinin de gerilediği görülüyor.
FED’in sıkılaştırma süreciyle serbest düşüşe geçen kripto para birimlerinde bu kez hacim endişesi yaşanıyor.
En büyük kripto Borsalarından Coinbase, ikinci çeyrekte ilk çeyreğe göre toplam işlem hacminde düşüş yaşanacağı tahmininde bulundu.
Şirketin hisseleri ilk çeyrekte 1,17 milyar dolar hasılat ile beklentilerin altında kalması sonucu %16 geriledi. Hacimlerin düşüşünde Bitcoin’de yaşanan sert fiyat gerilemesi etkili oluyor.
Bitcoin’de Kasım zirvelerinden %50 kayıp yaşanması sonucu özellikle bireysel yatırımcıların beklemeye geçtiği görülüyor.
Oppenheimer & Co. Inc. Analisti Owen Lau’ya göre makroekonomik koşullarda sıkılaşma temasının hakim olması önümüzdeki dönemde kripto hacminin zayıf kalmasına yol açabilir.
Bu hafta bir ara 30 bin doların altını gören Bitcoin fiyatları sabah saatlerinde %1 yükselişle 31 bin doların üstünde işlem görüyor.