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Ekonomi Bitcoin'de sert dalgalanma!
Ekonomi

Bitcoin'de sert dalgalanma!

Yeniakit Publisher
2023-10-16 17:58:00 -
Bitcoin'de sert dalgalanma!

SEC'in iShares ETF'ine onay verdiği iddiaları sonrası sert dalgalanan Bitcoin 30 bin doların üzerini gördü.

SEC'in iShares ETF'ine onay verdiği iddiaları sonrası sert dalgalanan Bitcoin 30 bin doların üzerini gördü.

ABD'nin sermaye piyasası denetim, gözetim kurulu SEC'in iShares'in spot ETF (Borsa Yatırım Fonu) ihrac etmesine onay verdiği yönünde kripto internet sitelerine düşen haberler sonrasında Bitcoin fiyatı sert dalgalandı.

Bir ara 30 bin doların üzerine çıkan Bitcoin fiyatı şu sıralarda 24 saat öncesine göre yüzde 5.8 artışla 28 bin 491 dolar seviyesinde.

Piyasalarda asıl gözler SEC'in Grayscale Bitcoin ETF'i için vereceği kararda. SEC'in mahkemeden Grayscale'in talebi yönünde çıkan kararı temyiz edip etmeyeceği spekülasyonları piyasaya yön veriyor.

Bu arada iShares spot Bitcoin ETF'ine onay konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi.
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