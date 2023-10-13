Bitcoinde işler kötü mü gidiyor?

Bitcoin, ABD’den gelen enflasyon verisi ardından 26.550 dolar seviyesine gerilerken, diğer altcoinlerdeki düşüşü de beraberinde getirdi. Enflasyon verisinin ardından CTFC’nin Voyager kurucu ortağına dava açması da düşüşleri destekledi. Yeni güne ufak toparlanmalarla başlayan Bitcoin, 26.800 dolar seviyelerinden alıcı bulurken, Ethereum ise kritik desteğe tutunamayarak 1.540 dolar seviyelerinde hareketlilik gösteriyor.

Veriler ne gösteriyor

Enflasyonundaki görece yüksek seyrin ve işgücü piyasasındaki sıkı görünümün devam ettiğine işaret eden veri seti, Fed’in ilave faiz artışları gerçekleştirebileceğine yönelik algıyı güçlendirse de Orta Doğu’daki olumsuz gelişmeler piyasada faizlerin sabit tutulabileceği yönünde beklentileri oluşturmaya devam ediyor.

Kötü seyir sürüyor mu?

"Tüm bu gelişmelere rağmen enflasyon verisinin artık kripto piyasasını eskisi kadar etkilemediğini belirtmekte fayda var." diyen Bitay Araştırma Departmanı Analisti Betül Yavuz şu değerlendirmeyi yaptı: "Enflasyonun en kötü döneminin geride kalmasıyla TÜFE rakamlarının kripto piyasası için giderek daha az alakalı hale geldiğini söylemek mümkün.

Dün yaşanan düşüşler ardından piyasanın toplam değeri toparlanmalarla birlikte 1,02 trilyon dolar üzerinde hareketlilik göstermeye devam ediyor. Piyasa genelinde karışık bir seyir hakimken, son 24 saatte altcoinler arasında ayrışan BOND yüzde 25’lik yükselişle liderliği alırken, yüzde 15 artışla STPT ikinci veyüzde 9’luk hareketiyle onu takip eden RUNE ise üçüncü sırada en çok kazandıran kripto varlıklar olarak yerlerini aldılar."