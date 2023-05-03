Bitcoin’de ‘Fed’ hareketi!

Geçen hafta cuma günü ABD’de açıklanan çekirdek kişisel tüketim giderleri verisinin yıllık bazda beklentilerin üzerinde gelmesiyle birlikte haftanın ilk işlem gününde Bitcoin sert düşüş kaydetmişti.

Hafta sonu işlemlerde 30 bin dolar seviyesini gören Bitcoin pazartesi günü yüzde 4 civarında gerilemişti. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artışına devam edeceğine yönelik beklentiler bu hafta Bitcoin’in düşmesine yol açmıştı.

Bugünün en kritik gelişmelerinden biri ise ABD iş gücü piyasasının seyri açısından önemli bir gösterge olan nisan ayı özel sektör istihdamı verisiydi. ABD’de nisan ayında özel sektör istihdamının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi sonrası Bitcoin’de düşüş hızlandı.

Özel sektör istihdamı verisi öncesinde 28 bin 500 dolar civarında hareket eden Bitcoin düşüşe geçerek 28 bin 128 dolara kadar geriledi. Kripto para yatırımcılarının gözü kulağı ise bugün saat 21.00’de açıklanan Fed faiz kararındaydı. Fed politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan artırarak yüzde 5-5.25 aralığına çıkardı.

Karar sonrası bitcoinden ilk tepki

Fed faiz kararı öncesinde 28 bin 491 dolar seviyesinde hareket eden Bitcoin kritik gelişme sonrasında 28 bin 620 dolara toparlandı. Ancak halen günlük bazda aşağı yönlü seyir devam ediyor.

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Yatırımcılar ethereuma yöneldi

Bitcoin’in ardından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık olan Ethereum’un fiyatı karar öncesi 1871 dolardan 1886 dolara kadar yükseldi. Yatırımcıların Bitcoin’e nazaran Ethereum’a yöneldiği gözleniyor.

Piyasa değeri 1 trilyon 149 milyar dolar

Bitcoin ve Ethereum’da görülen fiyat değişimlerinin etkisiyle birlikte kripto paraların toplam sermaye değeri 1 trilyon 149 milyar dolar düzeyinde bulunuyor. Karar öncesi seviye 1 trilyon 142 milyar dolar düzeyindeydi.