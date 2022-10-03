Bitcoin tarihinde kötü bir ilk yaşandı!

Bitcoin ATM sayısı, uzun süredir devam eden ayı piyasasının bir domino etkisi olarak, Eylül 2022’de tarihte ilk defa küresel anlamda azalma gösterdi.

Bu zamana kadar kurulan tüm Bitcoin ATM’lerinin sayısı, ağustos ayında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 38.776’ya ulaşmıştı. Ancak bu rakam eylül ayında, CoinATMRadar'dan alınan verilere göre yüzde 2,05’lik bir kayıp ile 37.980’e düştü.

Cointelegraph'ta yer alan habere göre, kripto ATM kurulumlarındaki şebeke değişikliklerine ilişkin veriler, eylül ayında 796 kripto ATM'sinin küresel ağdan çekildiğini ortaya koyuyor. Yalnızca ABD’de ise, kripto ATM kayıplarında 825’lik bir azalma kaydedildi. Bununla birlikte Avrupa, Kanada ve diğer birkaç yargı bölgesinde kurulan yeni kripto ATM’leri bu düşüşü yumuşatmış oldu.

Gerilemeye rağmen, son bir aylık veriler, dünya çapında günde yaklaşık 14 kripto ATM'sinin kurulduğunu ve Genesis Coin'in ise, diğer üreticiler arasında yüzde 40,3'lük bir ATM payına sahip olduğunu gösteriyor.

Kripto ATM’lerinin kurulumunda yaşanan ani düşüşler, düzenleyicilerdeki netlik eksikliğine, kripto piyasasındaki belirsizliğin devam etmesine ve jeopolitik gerilimler gibi faktörlere bağlanabilir.

Her ne kadar kripto ATM kurulumları dış etkenlere bağlı olarak darbe almış olsa da ülkeler kendi sınırları içerisinde kripto ATM’lerine ilgi göstermeye devam ediyor.

Kısa süre önce Japonya, 2014 yılından sonra yerel kripto para borsaları arasında öncü hale gelen Gaia Co, kripto ATM’lerini yeniden sunmaya karar verdi. Kripto ATM’ler ilk olarak, Tokyo ve Osaka çevresinde kurulacak. Şirket, ayrıca 2023 yılına kadar BTM sayısını 50’ye çıkarmayı planlıyor.