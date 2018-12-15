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Bitcoin resmen çöktü!

Kripto para birimi Bitcoin, yedi haftadır devam ettiği düşüşünü sürdürerek 3 bin dolar bandına kadar indi. Eylül ayından bu yana resmen çöküş yaşadı.

15 Aralık 2018 Cumartesi 22:15
Bitcoin resmen çöktü!

Finans ve ekonomi haber ajansı Bloomberg'e göre bu Bitcoin'in geçtiğimiz altı hafta içinde değerinin neredeyse yüzde 50'sini kaybettiği anlamına geliyor.

Perşembe günü yüzde 5,4 değer kaybeden Bitcoin, düşüşüne Cuma günü de devam ederek 3 bin 270 dolar seviyesinden haftayı kapadı. Bu bir önceki haftaya göre yüzde 3,5 değer kaybı anlamına geliyor.

Dijital para birimlerinin piyasa değerini ölçen CoinMarketCap adlı internet sitesine göre Ocak ayındaki zirvelerinden beri kripto para birimi piyasası bu yıl içinde değerinden 730 milyon dolar kaybetti.

Bitcoin için bomba tehdidi

Geçtiğimiz günlerde Bitcoin'le ödeme talep eden, yoksa ABD ve Kanada'nın büyük şehirlerinde bombaların patlatılacağını söyleyen bir tehdit meydana çıkmıştı.

New York polis departmanının açıklamasına göre inandırıcı olmayan bu tehditleri ileri sürenler 20 bin dolar değerinde Bitcoin ödemesi almak istemişti.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 22:15
  1. Kanada
  2. ABD
  3. New York
  4. Bitcoin
  5. kripto para birimi piyasası

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