Bitcoin resmen çakıldı!

Bitcoin, piyasalarda risk iştahının azalması ve teknoloji hisselerindeki düşüşle 43 bin dolar civarından 38 bin 200 dolar seviyesine kadar geriledikten sonra bir miktar toparladı. Ethereum ise 3 bin doların altına indi.

Kripto para piyasalarında yaşanan düşüşte Bitcoin’in Nasdaq hisseleriyle artan korelasyonu ve teknoloji hisselerinde yaşanan düşüş etkili oldu. Nasdaq günü yükselişle açtıktan sonra bir anda gün içi kayba dönerken, Netflix’in bilançosunun beklenenden kötü gelmesiyle vadeli piyasalarda da kayıplarını artırdı.

Bitcoin’in Nasdaq ile 100 günlük korelasyonu Haziran 2021’den bu yana kademeli olarak artarak 0,40’ın üzerini gördü. Medley Global Advisors Makro Strateji Direktörü Ben Emons, iki valrık arasındaki bu ilişkiyle ilgili “Bitcoin ve Nasdaq arasındaki bu korelasyon üzerinde durulması gereken önemli bir konu” dedi.

Yaşanan bu düşüşle birlikte Bitcoin önemli bir destek seviyesi olan ve sonbahar rallisinin başladığı 39 bin 500 doların da altını görmüş oldu.