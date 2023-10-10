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Ekonomi Bitcoin piyasası nereye kadar yükselecek?
Ekonomi

Bitcoin piyasası nereye kadar yükselecek?

Yeniakit Publisher
2023-10-10 16:30:00 - 2023-10-10 16:30:54
Bitcoin piyasası nereye kadar yükselecek?

2023'ün son çeyreğine girilirken, kripto para ekosisteminin geleceğine ilişkin beklentiler de yeniden şekillendi. Peki Bitcoin'in piyasa ağırlığı nasıl?

2023'ün son çeyreğine girilirken, kripto para ekosisteminin geleceğine ilişkin beklentiler de yeniden şekillendi. Kripto para piyasalarında tarihsel trendlerden yola çıkılarak, İngilizcede "yukarı yönlü" anlamına gelen "up" eklemesiyle "Uptober" olarak adlandırılan ekim (İngilizcede October) ayı, yatırımcılar için yeni umutları beraberinde getirdi. CoinGlass verilerine göre ekim ayında Bitcoin, 2013’ten bu yalnızca iki kez negatif getiri kaydetti. 4 milyar dolara yakın 24 saatlik işlem hacmiyle 1.700'ü aşkın kripto para birimi listeleyen Gate.io Operasyon ve İş Geliştirme Direktörü Kutluhan Akçın, Bitcoin'e ilişkin ekim beklentilerini değerlendirdi.

Ayın ilk haftasında 28 bin 400 doların üzerine çıktı

Bitcoin'de “Uptober” trendi, ekimin ilk haftasında piyasalara yansıdı. Ayın ilk haftasında 28 bin 400 doların üzerine çıkan ve haftalık %10 kazanç yakalayan Bitcoin, ikinci haftaya ise düşüşlerle başladı. Bitcoin’in fiyatı 28 bin doların altına düştü. Bitcoin’in ve genel anlamda kripto para piyasalarının temel gündemini makro zeminde ABD merkez bankasının yol haritası, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun hamleleri, ABD’de devam eden üç dava belirliyor. Şimdi bu gelişmelere bir de Ortadoğu’da yaşanan olumsuz gelişmeler eklendi. Bitcoin’in ekim ayı boyunca tarihsel trendi koruyacağı ve pozitif bir toparlanma göstereceği de beklentiler arasında.

hakimiyeti yüzde 50’ye yükseldi

Bitcoin’in son 48 saatteki fiyat hareketleri olumlu olmasa da CoinMarketCap verilerine göre dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para birimi olan Bitcoin’in piyasadaki hakimiyeti, haziran ayından bu yana en yüksek seviyesi olan %50’ye yükseldi. Akçın, “Yılın son çeyreğindeki tarihsel trendler, makro gelişmeler, kripto para piyasalarına etki eden daha mikro haberler ve birçok değişken, tüm piyasalarda olduğu gibi kripto para piyasalarında da gidişatı değiştirebiliyor." dedi.

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