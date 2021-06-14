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Ekonomi Bitcoin ne kadar? Bitcoin düştü mü? Bitcoin anlık kaç para? Elon Musk’dan Bitcoin kararı!
Ekonomi

Bitcoin ne kadar? Bitcoin düştü mü? Bitcoin anlık kaç para? Elon Musk’dan Bitcoin kararı!

Kripto paralar ne kadar? Bitcoin konusundaki tavrı bilenin Elon Musk’dan her an bir Bitcoin paylaşımı gelmesi beleniyordu. Beklenen paylaşımını Twitter hesabından bir paylaşım yapan Elon Musk, Tesla'nın sahip olduğu Bitcoin'lerden sadece yüzde 10'unu sattığını duyurdu. Bu paylaşım Bitcoin’i hareketlendirmeye yetti de arttı. Peki Bitcoin ne kadar? Bitcoin düştü mü? Bitcoin anlık kaç para? Elon Musk’ın Bitcoin kararı ne oldu? Elon Musk’ın Bitcoin paylaşımı sonrası Bitcoin düştü mü?

Yeniakit Publisher
2021-06-14 08:29:00 - 2021-06-14 08:30:46
Bitcoin ne kadar? Bitcoin düştü mü? Bitcoin anlık kaç para? Elon Musk’dan Bitcoin kararı!

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Elon Musk, Tesla'nın sahip olduğu Bitcoin'lerden sadece yüzde 10'unu sattığını duyurdu. Daha önce Bitcoin madenciliğine yüksek enerji tüketimi nedeniyle mesafeli olduğunu açıklayan Musk, daha temiz enerji harcanması durumunda Tesla'nın ödemelerde tekrar Bitcoin kabul edeceğini açıkladı. 

Bitcoin ne kadar? 

Elon Musk tarafından yapılan paylaşım sonrası Bitcoin fiyatı yüzde 10'u aşan artışla 39 bin 200 dolara yükselerek 27 Mayıs'tan bu yana ilk kez 40 bin dolar bandına bu kadar yaklaştı.

Ethereum ne kadar?

Ethereum kaç para? Ethereum ise son 24 saatte yüzde 6.11'lik artışla 2484 dolara yükseldi. 

Altcoin Dogecoin ne kadar? 

Altcoin Dogecoin kaç para? Daha önce Musk'ın desteklediğini duyurduğu altcoin Dogecoin ise son 24 saatte yüzde 3,9'luk artışla 0,32 dolar seviyesine geldi.

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