Bitcoin kaç TL? Bitcoin ne kadar oldu? Güncel BTC fiyatı
Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar kripto paraları fırsat bildi. Kripto paraların en başında ise Bitcoin geliyor. Kripto paraların içinde en yüksek değerli ve hacimli olan Bitcoin kaç TL? Bitcoin ne kadar oldu? Merak edilenler arasında. İşte 1 Mart BTC fiyatı…
Kripto paralar, yatırım yapmak isteyen vatandaşların daima gündeminde yer alıyor. Yatırım için en gözde kripto para olan Bitcoin (BTC) ise değeri ve hacmi ile zirvede yer alıyor. Son günlerde kripto paraya olan rağbet giderek artıyor. Güvenirliği ve İslâm fıkhında caiz olup olmayışı ise tartışılıyor. Peki 1 Bitcoin kaç TL? Bitcoin ne kadar oldu? Güncel BTC fiyatı ne kadar?
1 BTC: 330,544.70 TL
1 BTC: 46,528.53 Dolar
1 BTC: 38.252,27 Euro