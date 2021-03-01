Kripto paralar, yatırım yapmak isteyen vatandaşların daima gündeminde yer alıyor. Yatırım için en gözde kripto para olan Bitcoin (BTC) ise değeri ve hacmi ile zirvede yer alıyor. Son günlerde kripto paraya olan rağbet giderek artıyor. Güvenirliği ve İslâm fıkhında caiz olup olmayışı ise tartışılıyor. Peki 1 Bitcoin kaç TL? Bitcoin ne kadar oldu? Güncel BTC fiyatı ne kadar?

1 BTC: 330,544.70 TL

1 BTC: 46,528.53 Dolar

1 BTC: 38.252,27 Euro