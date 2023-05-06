Bitcoin için kritik seviye açıklandı: Olası Bir Düşüş Mü Geliyor?



Valkyrie analistleri Bitcoin’in günlük grafiğinde dikkat çeken Omuz-Baş-Omuz (OBO) formasyonunu işaret etti. Analistler, bu tür bir formasyonun fiyat üzerinde geri çekilmeler yaratabileceğini öne sürse de bu geri çekilmenin likidite temizleme amaçlı olabileceğinin altını çizdiler.

27.300 doların altında bir günlük kapanışın bu düşüşü teyit edeceği belirtilirken düşüş için tahmin olarak 24 bin dolar seviyesi gösterildi. Öte yandan günlük MA50 hareketli ortalaması Bitcoin için halen daha destek görevi üstleniyor.

Yüksek zaman dilimi trend ölçütleri güçlü bir şekilde yükseliş eğilimini sürdürürken, günlük bazda OBO formasyonu ortaya çıkmıştır. Fiyat eğer boyun çizgisinin altını teyit etmek isterse bu bizi 24 bin dolar bandına götürecektir.

Öte yandan sunulan bu analizde, içinde bulunduğumuz nokta Silicon Valley Bank (SVB) iflasından sonra 20 bin doların altına yaşanan düzeltme hamlesine benzetildi. Analistlere göre 24 bin dolar seviyesindeki likidite temizliğinin ardından fiyat o konumda tutunabilirse ilerleyen günlerde daha ciddi bir yükseliş gözlemlenebilir.

Her ne kadar bu tür formasyonlar piyasadaki haber akışı ve makroekonomik gelişmeler ile kolayca bozulabilse de genel anlayışta OBO görünümleri düşüş başlangıcı olarak kabul ediliyor. CoinGecko verilerine göre son 24 saat içerisinde %1,4 yükseliş performansı sergileyen Bitcoin, yazım esnasında 29.200 dolardan işlem görüyor.

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