Bitcoin haftaya böyle girdi

Bitcoin, volatil ve daha çok aşağı yönlü kar satışlarının görüldüğü bir haftayı, hafta sonu gelen alımlar ile yeşil mumla kapatmayı başardı ve üst üste 5 haftadır yükselen bir grafik çizdi. Bu performans en son 2021 yılındaki boğada görülürken, son 1,5 ay içerisinde Bitcoin’in 26.000$ seviyelerinden 38.000$’a güçlü bir şekilde gelmesi de tekrar büyük bir boğa mı başladı söylentilerini de beraberinde getiriyor.

Yeni haftaya nasıl başladı?

Yeni haftaya sabah saatlerinde 37.000$’ın üzerinde başlayan Bitcoin şu sıralar 37.150$ bölgesinden alıcı buluyor. Lider altcoin Ethereum ise 2.000$’ın üzerinde işlem görmeye devam ediyor. An itibariyle Ethereum da 2.005$ düzeyinde.”

Arjantin dopingi

Bitay Araştırma Departmanı Analisti Alper Samet Yorak kripto para piyasalarındaki gelişmeleri değerlendirdi. Uzun zamandır piyasaların radarında bir konu olan Arjantin seçimlerini liberal aday Javier Milei kazandı. Uzun zamandır ekonomik krizde olan ve %150 civarı bir enflasyona maruz kalan ülkede yeni seçilen Başkan, Merkez Bankası’nı kapatmak ve dolar para birimine geçme taahhüdünde bulunuyordu.

Ek olarak Bitcoin hakkında da oldukça olumlu görüşlere sahip olan Milei, göreve geldikten sonra Bitcoin’i desteklemek ve ülkede ödeme aracı olarak kullanılmasını vaat ediyordu. Pazar gecesi yayınlanan sonuçlara göre Milei’nin seçimleri kazanmasının ardından 36.800$ seviyelerinde bulunan Bitcoin 37.500$’a kadar bir yükseliş gerçekleştirdi ve böylece haftalık mum yükseliş ile kapatılmış oldu.