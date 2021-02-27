Kripto para kullanımı her geçen gün daha da artıyor. Tesla gibi büyük şirketlerin 1.5 milyar dolarları bulan yatırımları ve ödeme yöntemi olarak kripto para kabul edeceklerini açıklaması gibi nedenler, kripto paraları tüm Dünyada kullanılıyor. Ülkemizde de bitcoin kullanımı yaygınlaşması ile Bitcoin ATM'leri yer aldı.

Kripto paraların yaygın hale gelmesi, ATMleri de etkiledi ve kripto para ATMlerinin geliştirilmesine neden oldu. Kripto para ATMlerinin en bilineni olan Bitcoin ATMleri, kullanıcıların Bitcoin karşılığında nakit çekmesine olanak sağlıyor.

Bitcoin ATM'leri nerelerde var?

Coin ATM radar verilerine göre Türkiye'de 10 adet Bitcoin ATM'si bulunuyor. Bitcoin ATM'leri İstanbul'da 10 ayrı yerde bulunuyor. Bitcoin ATM'lerinin 6'sı Avrupa Yakası'nda 4'ü Anadolu Yakası'nda. Türkiye'nin İstanbul en kalabalık şehirlerinden olan Şişli'de 4 adet Bitcoin ATM'si bulunuyor. Ataşehir'de 2, Beşiktaş, Kadıköy, Kartal, Eyüp ilçelerinde birer adet kripto para ATM'si bulunuyor.

Kripto para en fazla hangi ülkelerde kullanılıyor?

Kripto paraların son dönemde ciddi şekilde değer kazanması ve kullanımının artmasının ardından Dünya Ekonomik Forumu, en çok kripto para kullanan ülkeleri açıkladı.

Avrupa, Asya, Amerika ve Afrika ülkeleri de dahil olmak üzere 74 ülke üzerinden yapılan araştırmalara göre, Nijerya, yüzde 33’lük kripto para kullanımı ile ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada gelen Vietnam yüzde 21, üçüncü sırada olan Filipinler yüzde 20 iken Türkiye, Dünya genelinde yüzde 16’lık kripto para kullanımında dördüncü sırada yer aldı.

Dünya genelinde dördüncü sırada yer alması ile Türkiye, kripto para kullanımında Avrupa birincisi oldu. Yapılan araştırmalara göre Avrupa ülkelerinin kripto para kullanımına çok fazla ilgi göstermediği belirtildi. Avrupa’da Türkiye’nin ardından ikinci sırada gelen İsviçre ve Yunanistan, yüzde 11’lik kripto para kullanımı ile ikinci sırada yer aldı.

Kripto para birimlerinin popüler olmasının ardından Dünyanın çeşitli yerlerindeki bankalar, en büyük kripto para konumunda olan Bitcoin ATM’leri kurmaya başladı. Toplam değeri 1 trilyon doları aşan Bitcoin, Dünyanın en zengin ikinci kişisi konumunda olan Elon Musk’ın CEO’su olduğu Tesla şirketini bile geçmişti.

Yükselişi hızla devam eden kripto para birimi Bitcoin, yükselişi devam ederse Dünyanın en değerli şirketlerinden biri olan Apple’ı yakalayacak gibi görünüyor.