Bitcoin almak satmak caiz mi? Diyanet fetva: Kripto para haram mı?

Kripto paralar caiz mi? Cübbeli Ahmet Hoca konu hakkında şunları söyledi: "İslamiyet'te elle tutulan, gözle görülen, alınan-satılan şeylere mal olarak bakılıyor. Esasen kağıt para da İslam'a göre para değil. Allah madenlerden altın ve gümüşü para olarak halk etmiştir. Bunun dışında para olarak hiçbir şey yaratmamıştır. Zümrüt de para olarak yaratılmamıştır, yakut da, pırlanta da... Eskiden İslamiyet'te somut şeyler mal olarak kabul edilirken, sonradan fıkıhçılar değeri olan soyut şeyleri de ekledi.

Kripto paralar günah mı?

Kripto paralara 'Günahtır, bunlar para değildir, bunların değeri yoktur' şeklinde bir yorum yapamayız. Bunun değerini piyasalar belirliyorsa, piyasalarda buna bir değer atfediliyorsa bunun bir değeri var. Bu noktadan günah, sevap diye bakamayız. Ama aldanma, aldatma yönünden bakabiliriz. İslami açıdan elle tutulmuyor, gözle görülmüyor diye bunun bir değeri yoktur diyemeyiz. Artık çoğu işlem dijitalden yapılıyor. Onu dediğimiz zaman elle tutulmayan gözle görülmeyen satılan her şeye sıkıntı girer.

Diyanet kripto para fetvası nedir?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, A Haber ekranlarında yayınlanan Arka Plan programına konuk oldu. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Erbaş, her geçen gün daha fazla insanın yatırım yaptığı veya yapmayı planladığı kripto para birimleriyle ilgili açıklamalarda da bulundu.

Kripto para caiz midir?

Kripto paraların caiz olup olmadığıyla ilgili net konuşan Erbaş, "Kripto para caizdir denilemiyor. Güvenilir olmadığı ve istismara açık olduğu için caiz diyemeyiz. Bunu biz bir uzman yardımcısı arkadaşımıza tez konusu olarak verdik. Bir hocamız tez olarak bunu hazırlıyor. Ama şu an itibariyle kripto paralar için caizdir diyemiyoruz" dedi.