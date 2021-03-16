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Ekonomi Bitcoin al sat nasıl yapılır? Bitcoin anlık ne kadar?
Ekonomi

Bitcoin al sat nasıl yapılır? Bitcoin anlık ne kadar?

Son dakika Bitcoin haberleri: Bundan böyle sanal paralar üzerinden at koşturulamayacak. Çünkü başta Bitcoin olmak üzere kripto paralara yasal düzenleme geliyor. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal para konusunda adımlar atılacağını söyleyerek dijital para için altyapı oluşturacaklarını vurguladı. Peki Dijital paralar konusunda yasal düzenleme yapılmaya hazırlanırken Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin al sat ne kadar? 16 Mart Salı, Bitcoin anlık ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-03-16 09:30:00 -
Bitcoin al sat nasıl yapılır? Bitcoin anlık ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi reform paketini açıkladığı konuşmasında dijital paralardan da bahsetti. Erdoğan, dijital para konusu için altyapı oluşturacak adımlar attıklarını ifade ederek “Teknolojik ve hukuki altyapısını oluşturacak adımlar atıyoruz.” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da “Kripto paralar dolandırıcılığa çok müsait bir alan. Risk barındıran kripto para alanını başı boş bırakmayacağız. Kripto paralar konusunda negatiftim ama bugün etkin olduklarını görüyoruz." dedi. Peki Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin ne kadar çıktı?

Bitcoin ne kadar?

Bitcoin, 15 Mart itibariyle 61 bin 683 dolarlık yeni rekorunu kırarak, yeni haftaya 60 bin doların üzerinde işlem görerek başladı. Bitcoin, dolar bazında haftalık olarak %5,16 değişimle yükseliş gösterirken, TL bazında ise haftalık %2,02 yükseliş gösterdi.

Bitcoin al sat ne kadar?

Bitcoin anlık ne kadar? sorusu merak ediliyor. 16 Mart Salı günü, güne $56.394,9400 ile başlayan Bitcoin, anlık olarak %9,03 azalışla $54.251,88 seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin, 28 Şubat tarihinde $44.392,0000 ile son bir ayın en düşük, 13 Mart tarihinde ise $61.583,8100 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaşmıştı. 1 Bitcoin şu an için $54.251,88 ve 415.742,00 TL’ye karşılık gelmektedir.

Ethereum ne kadar?

Güne $1.792,0500 ile başlayan Ethereum, anlık olarak %5,70 azalışla $1.753,27 seviyesinde bulunuyor. Ethereum, 28 Şubat tarihinde $1.393,7100 ile son bir ayın en düşük, 20 Şubat tarihinde ise $1.995,5800 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ethereum şu an için anlık olarak $1.753,27 ve ₺13.414,00'ye karşılık gelmektedir.

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