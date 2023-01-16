  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: Derin bir anlaşmazlığın pençesindeyiz

Aracı olan olmayan herkesi ilgilendiriyor! Otomobil devi fiyatları yüzde 20 indiriyor!

68 kişinin can verdiği kazada uçağın yere çakılma anı! Korkunç görüntüler ölen yolcunun kamerasından!

Cengiz Kurtoğlu sürpriz yapmıştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir ara kulağına eğildim...

Darbeyle görevden alınmıştı! Eşinin mal varlığına el konuldu

AK Parti tarafından meclise sunuldu... Gıdada yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç'e terör tepkisi! Yaptıklarının bedelini alırlar

Bakan Hulusi Akar, İngiltere'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 17 yıl sonra yeniden buluşan genç kızdan fotoğraflı sürpriz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masa yorumu: Dünya liderlerinin itibar göstermesini bekliyorlar!Bu saçmalık
Ekonomi 'Bitcoin 100 bin dolara yükselebilir'
Ekonomi

'Bitcoin 100 bin dolara yükselebilir'

Scaramucci'ye göre bitcoin fiyatı 2 - 3 yılda 50-100 bin dolar seviyesine yükselecek.

Yeniakit Publisher
2023-01-16 10:12:00 -
'Bitcoin 100 bin dolara yükselebilir'

SkyBridge Capital‘in kurucusu Anthony Scaramucci, 2023 yılının bitcoin için bir "toparlanma yılı" olacağını ve gelecek 2-3 yılda Bitcoin fiyatının 50.000-100.000 dolar seviyesinde işlem görebileceğini söyledi.

CNBC tarafından St Moritz'de düzenlenen konferansta konuşan isimlerden biri olan Scaramuchi, "Risklerden bahsediyoruz, ancak bitcoine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Aynı konferansa katılan yatırımcılardan Bill Tai ise, bitcoin fiyatında hala biraz aşağı yönlü bir hareket beklediğini söyledi. Bitcoin fiyatının buralarda dip yapması olasılığı bulunduğunu ifade eden Tai, fiyatın tekrar zıplamadan önce 12 bin dolar seviyesine kadar gerileyebileceğini de vurguladı.

CoinShares baş stratejisti Meltem Demirörs ise bitcon fiyatının aşağında 20 bin-15 bin dolar, yukarıda ise 25 bin-30 bin dolar aralığında hareket etmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

Demirörs, "Bitcoinde çok fazla zoraki satış kaldığını düşünmüyorum. Ancak yukarı yönlü hareketin oldukça sınırlı olduğunu düşünüyorum, çünkü çok fazla yeni sermaye girişi görmüyorum" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23