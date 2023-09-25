  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi BİST'te yeni kararlar bugün devreye giriyor
Ekonomi

BİST'te yeni kararlar bugün devreye giriyor

Yeniakit Publisher
2023-09-25 08:46:00 -
BİST'te yeni kararlar bugün devreye giriyor

Borsa İstanbul'un açılış seansının işleyişi ile ilgili yeni kararlar bugün devreye giriyor.

Borsa İstanbul açıklamasına göre, bu kapsamda ilk olarak pay piyasasında, paylarda açılış seansının emir toplama aşamasının son 5 dakikası hariç olmak üzere emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilmesine karar verildi.

Ayrıca, pay piyasasında açılış seansına dahil olan pay dışındaki sermaye piyasası araçlarında açılış seansının emir toplama aşamasının tümünde emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilmesi kararlaştırıldı.

Pay piyasasına ilişkin açılış seansı ile ilgili olarak son olarak Yıldız Pazar'da, Ana Pazar'da ve açılış seansına dahil olan pay dışındaki sermaye piyasası araçlarında açılış seansında piyasa ve piyasadan limite emir türlerinin iletilebilmesine karar verildi.

VİOP tarafında ise tüm sözleşmelerde açılış seansının emir toplama süresinde emirlerde iptal, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilmesi kararlaştırıldı.

Düzenlemeler, bugün devreye girecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

BİST'ten 6 hisseye tedbir!
BİST'ten 6 hisseye tedbir!

Ekonomi

BİST'ten 6 hisseye tedbir!

Borsa güne alımlarla başladı!
Borsa güne alımlarla başladı!

Ekonomi

Borsa güne alımlarla başladı!

Merkez Bankası'nın kararını borsa böyle karşıladı!
Merkez Bankası'nın kararını borsa böyle karşıladı!

Ekonomi

Merkez Bankası'nın kararını borsa böyle karşıladı!

BİST 5 hisseye tedbir getirdi!
BİST 5 hisseye tedbir getirdi!

Ekonomi

BİST 5 hisseye tedbir getirdi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23