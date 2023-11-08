BIST ve TL'nin seyri "dışa bağlı"

Piyasalara yön verecek önemde bir konu başlığının bulunmamasının yanında tahvil faizlerinin geçen haftaki dip seviyelerden uzaklaşması varlık fiyatlarının güç toplamasını zorlaştırıyor. Bugünün veri akışında yurt dışı ağırlığı hakim. Makroekonomik veri tarafında Avro Bölgesi verileri bir adım önde.

Almanya’da TÜFE rakamı açıklanacak. Diğer taraftan ECB ise enflasyon anketinin sonuçlarını açıklayacak.

Hazine'nin borç ödemesi

Bu ay içinde 78 milyar TL’lik iç borçlanma yapmayı planlayan Hazine dün 2 ve 10 yıl vadeli tahvillerin yeniden ihraçlarını yaptı. İhaleler öncesinde piyasa yapıcılar ve kamudan toplam 10 milyar TL borçlanıldı. Haftanın devamında başka ihale bulunmazken bugün 43,6 milyar TL’si piyasaya olmak üzere toplamda 71,1 milyar TL’lik iç borç ödemesi yapılacak.

Peki borsadaki tablo nasıl?

Haftaya güçlü bir başlangıç yapan BIST-100 endeksi momentumunu sürdürmeyi başaramadı. Buna karşın endeksin 7800 desteğinin üzerinde tutunmaya devam ettiği görüldü. Bu bölgede kalınması durumunda yukarı yönlü hareket alanının genişleyebileceğine yönelik beklenti var. Dolar 28.51 lira seviyesinde. Bu sabah itibarıyla (Saat 10:00) Avro 30.48 düzeyinde işlem görüyor. BIST ise 7845 bandında hareket ediyor.