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Ekonomi BİST haftaya rekorla başladı
Ekonomi

BİST haftaya rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk günü yüzde 3,91 değer kazancıyla 1.702,49 puandan tamamlayarak kapanış rekorunu tazelerken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 1.710,79 puana taşıdı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 63,99 puan artarken, toplam işlem hacmi 33,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 15:16:00 -
BİST haftaya rekorla başladı

BIST 100 endeksi, haftaya 33,85 puan ve yüzde 2,07 kazançla 1.672,35 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.672,35, en yüksek 1.710,79 puanla zirveyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,91 artışla 1.702,49 puandan tamamladı ve böylece tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 6,29, sanayi endeksi yüzde 2,32, hizmetler endeksi yüzde 1,33 ve teknoloji endeksi yüzde 1,66 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 79,43 puan ve yüzde 4,46 yükselişle 1.859,76 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 88’i prim yaptı, 10’u geriledi. Türk Hava Yolları, Petkim, Kardemir (D), Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.720 puanın direnç, 1.640 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade ettiler.

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