Bisküvi kutusuna koydukları yüzünden hapsi boyladı
Konya, Seydişehir'deki uyuşturucu operasyonunda, bisküvi kutusuna madde koyduğu belirlenen şahıs tutuklandı.
Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
İlçedeki adrese düzenlenen operasyonda, R.K'nin üzerinde ve evde yapılan aramada bisküvi kutusuna gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
