Bisküvi çalan çocuğu bakın ne hale getirdiler! Yazık, vallahi yazık

İstanbul Küçükçekmece’de bakkaldan bisküvi çaldığı için darp edilen çocuğu mahalleli kurtardı. Yere düşen çocuk, ‘Bir tane bisküvi aldım abi’ diyerek kendini savunurken, o anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul'da önceki akşam saatlerinde Küçükçekmece Gültepe Mahallesi’nde bulunan bir bakkala müşteri gibi giren çocuk, bir tane bisküvi çalarak kaçmaya başladı.

Çocuğun kaçtığını gören bakkaldaki gençler ise peşinden koşarak çocuğu yakalayıp darbetti.

Mahalleli, darbedilen çocuğu kurtardı

Kavgayı gören mahalleli, darbedilen çocuğu kurtarıp kavgayı ayırmaya çalıştı. Bu sırada bisküvi çalan çocuk yere düşerken, mahalleli darbedenleri sakinleştirmeye çalıştı.

"Bir bisküvi aldım abi"

İHA'nın aktardığına göre çocuk yerde yattığı sırada, ‘Bir bisküvi aldım abi’ diyerek kendini savunurken, yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.