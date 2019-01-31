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Bisikletli tacizci ahlaksızın cezası belli oldu!

Antalya'da ekmek almaya giden kız çocuklarına cinsel istismarda bulunan Mehmet Elibol (31) adlı ahlaksız kişi, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Elibol'un mahkemedeki son sözü ise "Anneme gideceğim ben" oldu.

31 Ocak 2019 Perşembe 13:31
Bisikletli tacizci ahlaksızın cezası belli oldu!

Olay, geçen yıl Ocak ayında Kepez ilçesinde meydana geldi. Gündoğdu Mahallesi'nde ekmek almak için evden çıkan ilkokul öğrencisi R.K.'yı, Mehmet Elibol, bisikletiyle takip etmeye başladı. Elibol, marketten dönen kızı adres sorma bahanesiyle durdurdu.

Bir süre çocukla yan yana yürüyen Elibol, daha sonra R.K.'yi taciz etti. Şüpheli, balkondaki bir kadının seslenmesiyle hızla uzaklaşırken, ağlayarak eve giden R.K. durumu ailesine anlattı. Ailenin şikayeti üzerine bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Mehmet Elibol'u aynı mahallede yakaladı.

Konuşma güçlüğü çeken ve yüz bölgesindeki doku bozulması nedeniyle yüzde 67 bedensel engelli raporu bulunan Mehmet Elibol'un, olaydan bir hafta önce de Teomanpaşa Mahallesi'nde Z.Ö.B.'yi taciz ettiği belirlendi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Son sözü, “Anneme gideceğim ben" oldu

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılan Mehmet Elibol, son kez hakim karşısına çıktı. R.K.'ye karşı 'basit cinsel istismar' suçundan 15 yıla kadar, Z.Ö.B.'ye karşı 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 16 yıldan az olmamak kaydıyla cezalandırılması istenen sanık Mehmet Elibol'un mahkemedeki son sözü, “Anneme gideceğim ben" oldu.

Mahkeme heyeti, Mehmet Elibol'un eyleminin her iki çocuğa karşı sarkıntılık düzeyini geçip, istismar olduğuna kanaat getirdi. Heyet, Mehmet Elibol'un suç tarihinde 12 yaşını tamamlamayan R.K.'ya 'cinsel istismar suçu'nu işlediğini dikkate alarak, 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Elibol, suç tarihinde 12 yaşını dolduran Z.Ö.B.'ye karşı da 'cinsel istismar suçu'ndan dolayı 6 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edildi.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 13:31
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