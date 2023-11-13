Bisikletler nerede Ekrem?

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ‘değişim’ mavalıyla partisini dizayn etme peşinde koşarken İstanbullu her güne çileli bir şekilde uyanıyor. Megakenti koca bir reklam panosuna çeviren İmamoğlu’nun göreve gelmeden önce “500 kilometre bisiklet yolu yapılacak” vaadinde bulunduğu halde 4 buçuk yılda sadece 50 kilometrelik ilave yol yaptığı ve İBB’ye ait mevcut bisikletleri de koruyamadığı ortaya çıktı. İSBİKE şubelerinde turnikeler çöp kovasına dönerken internet portalı çözüm platformu “Şikayetvar”a şikayetlerini bildiren İstanbullular, yüzlerce bisikletin kayıp olduğu ve vatandaşların da bisiklet uygulaması İSBİKE’a yüklediği paraları kullanamadıkları kaydedildi. Ulaşımı batıran İmamoğlu’nun basit bir bisiklet uygulamasını bile işletememesi CHP zihniyetini bir kez daha gözler önünde serdi.

Vatandaş şikayetçi

İşte İstanbulluların şikâyet ettiği bazı konular:

Dilek isimli bir kullanıcı, şöyle isyan ediyor. “İSBİKE kullanırken sürekli sorun yaşıyorum ve çok vakit kaybediyorum. Bugüne kadar kodu okutmama rağmen kabul etmiyor bisikletin orada olmadığı uyarısını veriyordu. Bugün de uygulamaya giriş yapamıyorum doğrulama kodu göndermiyor gelen kod süre dolduktan sonra geliyor bıktım artık.”

Derdehan adlı farklı bir kullanıcı ise, turnikedeki mevcut araçları vermediğini anlattı.

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Jenya rumuzlu bir kullanıcı ise İSBİKE uygulamasının sürekli uyarı verdiğini ve kiralama işlemi yapamadığına dair şikâyette bulunmuş.

Hakan isimli bir kullanıcı da para iadesi istediğini fakat iade işleminin yapılmadığını söylüyor.

Ortalık bisiklet yok

Konu ile ilgili gazetemize bilgi veren İBB Meclis Üyesi Muhammet Kaynar da, şunları söyledi: “Bisikletin çalıştayını yapmışlar, filmini, kitabını hazırlamışlar ama 2 yıldır uygulama aşamasına geçememişler. 2020 ve 2021 yıllarında uygulamaya yönelik hiçbir faaliyet yok. Önceki dönemde alınan mevcut bisikletler de kayıp. 2021 yılında bisikletle ilgili çalıştay, rapor, kitap işlerine 1 milyon 349 bin TL harcanmış. 2 senedir çalıştay, rapor, kitap, toplantı, kokteyl. Bunca harcama, ortada hiçbir çalışma yok. Bırakın yeni bir şey yapmayı, önceki dönemlerde yapılanı da koruyamamışlar. Özellikle Zeytinburnu için söyleyebilirim hiçbir bisiklet yok. Şu anda istasyonlar da sökülüyor. Bununla ilgili denetim komisyonunda da raporda da yazmıştım. Var olan istasyonlar bile çöp haline geldi, kullanılmaz halde bisiklet de yok.” Öte yandan; İBB’ce 2023 yılı içerisinde iki defa 5 bin adetlik bisiklet alım ihalesinin ilanı yapıldığı fakat iptal edildiği öğrenildi.