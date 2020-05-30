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Aktüel

Bisikletiyle düşen genç mimar hayatını kaybetti

Elazığ’da bisikletiyle giderken düşen ve kafasına darbe alan genç mimar hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 21:14:53 -
Bisikletiyle düşen genç mimar hayatını kaybetti

Elazığ’da bisikletiyle giderken düşen ve kafasına darbe alan genç mimar hayatını kaybetti.


Olay, merkeze bağlı Çayda Çıra Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,27 yaşındaki Tunahan Çetinkaya, bisikletiyle giderken dengesini kaybederek düştü. Kafasını vurarak yaralanan Çetinkaya, vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen genç adam kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Çetinkaya’nın mimarlık mezunu olduğu öğrenildi.

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