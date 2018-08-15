Bisikletin sürmenin çocuklara faydaları nelerdir?

Bisiklet binmek, çocukluk zamanlarının olduğu kadar yetişkinlik zamanlarının da en eğlenceli aktivitelerinden birisidir. Vücudun büyük kas gruplarının çalışması ve güçlenmesinde etkili olan bu aktivite, çocuğa psikolojik ve sosyal anlamda da katkılar sağlamaktadır.

ZORLUKLARLA MÜCADELEYİ ÖĞRENİYORLAR

Bisiklete binmek çocuklarda öz güveni arttırıyor.

Bisiklet binmek; çocukların özgürleşmesi ve egzersiz yapması açısından yapılabilecek eğlenceli bir aktivitedir. Bisikleti bir ulaşım aracı olarak kullanan çocukların, aktif ulaşım yapmaları sayesinde sorunlara karşı çözüm üretme becerileri de artmaktadır. Bu sayede hayatta karşılaşacağı zorluklara karşı mücadele etmesini onlara öğretmektedir.

Çocukların bisiklet binerek çevresini tanıması ve tehlikelerin farkına varması sağlanmaktadır. Ayrıca fiziksel aktivitede bulunmasını sağladığından, çocukların büyüme hormonu salgılayarak büyümesine ve güçlenmesine de katkı sağlar. Ayrıca fiziksel aktivitelerin; beynin gelişmesini, hafızanın güçlenmesini ve ruhsal olarak da rahatlattığını sağladığı söylenmektedir.

ÖZGÜVENLERİ YÜKSELİYOR

Çocukların bisiklete binerek özgüvenlerinin arttığı da gözlemlenmiştir. Kontrolleri kendilerinin sağladığı ve gitmek istediği yere tek başına gidip gelmesi, kendilerine olan güveni artırmaktadır. Ayrıca ebeveynlerin de çocuklarına olan güvenleri artmaktadır. Bisiklet sürerek etrafını tanıyan çocuk, hem kendi başına bir mücadele veriyor hem de etrafını tanımış oluyor.

GEREKSİZ ENDİŞEDEN UZAK DURUN!

Günümüzde çocukları üzerine daha düşkün ebeveynler olunmasından kaynaklı olarak, bisiklet tehlikeli bir aktivite olarak görünmektedir. Tek başına binmesine izin vermemek, herhangi bir şey olur diye hiç bisiklet almamak veya buna benzer nedenlerden dolayı bu aktiviteden uzak tutulan çocuklar bu faydalardan uzak kalmış oluyor. Aslında sadece bu katkılardan mahrum kalmıyor, buna ek olarak bilgisayar, tablet veya akıllı cihazlara yönelerek hareketsiz bir çocukluk geçirmesine sebep olunuyor. Bu durum hem fiziksel ve sosyal olarak yeteri kadar gelişmemesini hem de bu tarz teknolojik aletlerden kaynaklı bağımlılıkların ortaya çıkmasına yol açıyor.

Çocuklar için bu tarz aktivite ve oyunların, onlar için katkısı olduğunu unutmayın! Bazı endişelerden kaynaklı olarak bunlardan mahrum bırakmak, onlara daha büyük zararlar verebilir.

Çocuklarınız bisiklete binerken gerekli güvenlik önlemlerini almayı ihmal etmeyin.