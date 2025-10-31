Bisiklet tartışması kanlı bitti! 29 yaşındaki genç hayatını kaybetti

  • İSTANBUL
Ankara’nın Altındağ ilçesinde bisiklet çalma iddiasıyla başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Ankara’da bisiklet meselesi yüzünden çıkan tartışma, kanlı bir kavgaya dönüştü. Olay, Altındağ ilçesi Karapürçek 347’inci sokakta meydana geldi. İddialara göre, Haydar Murat Abacı (29) ile F.K. (24) arasında bisiklet çalma meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle F.K. isimli şahıs, ruhsatsız tabancı ile Haydar Murat Abacı'yı vurarak, olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Abacı hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Abacı hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan F.K. polis ekipleri tarafından yakalanırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

