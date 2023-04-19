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Ekonomi Biruni Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
Ekonomi

Biruni Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Yeniakit Publisher
2023-04-19 15:25:00 -
Biruni Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Biruni Üniversitesi’ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca ‘’Öğretim Üyesi’’ alınacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Başvurular, belirtilen süreler içerisinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne şahsen/posta yolu ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler, eksik belge ile yapılan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Son Başvuru Tarihi: 03.05.2023

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