Biruni Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Biruni Üniversitesi; Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı’na öğretim üyesi arıyor.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre üniversite bu çerçevede 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca duyurduğu bölüme 1 öğretim üyesi alacak.
Başvurular, 02.08.2021 tarihine kadar, online olarak üniversitenin web sayfasında yer alan https://ikakademik.biruni.edu.tr linkinden kabul edilecek.
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