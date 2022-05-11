Biruni Üniversitesi MYO öğretim görevlisi alımı yapacak
Biruni Üniversitesi MYO 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar hakkında Yönetmelik”in İlgili Maddeleri Uyarınca “Öğretim Elemanı” Alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvurular, belirtilen süreler içerisinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne şahsen/posta yolu ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler, eksik belge ile yapılan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Duyuru Başlama Tarihi: 11.05.2022
Son Başvuru Tarihi: 25.05.2022
Ön Değerlendirme Tarihi: 27.05.2022
Sınav Giriş Tarihi: 30.05.2022
Sonuç Açıklama Tarihi : 31.05.2022
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi: www.biruni.edu.tr
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