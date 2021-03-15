Biruni Üniversitesi 54 öğretim üyesi alacak
Biruni Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca ‘’Öğretim Üyesi’’ alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Prof. Dr. - Doç. Dr. - Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar müracaatlarını, 28.03.2021 tarihine kadar, Üniversitenin İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne şahsen/posta yolu ile yapılabilecek. Postadaki gecikmeler, eksik belge ile yapılan veya süresi içinde yapılmayan başvurular ise dikkate alınmayacak.
Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ