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Ekonomi Biruni Üniversitesi 54 öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Biruni Üniversitesi 54 öğretim üyesi alacak

Biruni Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca ‘’Öğretim Üyesi’’ alacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 14:22:00 -
Biruni Üniversitesi 54 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Prof. Dr. - Doç. Dr. - Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar müracaatlarını,  28.03.2021 tarihine kadar,  Üniversitenin  İnsan  Kaynakları  Direktörlüğü’ne  şahsen/posta  yolu  ile  yapılabilecek. Postadaki  gecikmeler, eksik belge ile yapılan veya süresi içinde yapılmayan başvurular ise dikkate alınmayacak.

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