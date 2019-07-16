Biruni Üniversitesi 4 Öğretim Üyesi alıyor! Peki Öğretim üyesi alımı başvuru şartları nelerdir?

Biruni Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere toplam 37 personel alımı yapacağını ilan etti Üniversite Rektörlüğü tarafından yapılan alım ilanına göre; başta Tıp Bilimleri ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültüsi olmak üzere 4 kamu personelinin alınacağını bildirdi. Başvurular 16 Temmuz itibari ile başlamış olup ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sona erecektir. Başvuru şartları ve genel bilgiler ilan içeriğinde belirtilmiştir. Üniversite kadrosuna kamu personeli alımı başvuru ilan detayları…

Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: Üniversitemiz 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atma Yönetmeliği'nin ilgili madde uyarınca “Öğretim Üyesi” alınacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi : 16.07.2019

Son Başvuru Tarihi : 30.07.2019

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde Üniversitemiz İnsan Kaynakları Direktörlüğüne şahsen/posta yolu ile yapılabilir.

İlana başvuru ile ilgili belge ve bilgilere Üniversitemiz www.biruni.edu.tr adresinden ulaşılabilir.