  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Birlikte yaşadığı kadın ve bebeğini darbettiği önü sürülen şüphelinin yakınları polise saldırdı

Çıkan arbedede yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-09 05:18:55 -
Birlikte yaşadığı kadın ve bebeğini darbettiği önü sürülen şüphelinin yakınları polise saldırdı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde birlikte yaşadığı kadın ve bir aylık bebeğini darbettiği öne sürülen şüphelinin yakınları polise saldırdı.

Alınan bilgiye göre, Koru Sokak'ta yaşayan S.C. ile E.B. arasında kavga çıktı.

Polis ekiplerinin bölgeye gelmesi üzerine E.B. ve bir aylık bebeğini darbettiği ilerisi sürülen S.C. kaçtı.

Koruma talebinde bulunan ve eşyalarını almak için eve giren E.B. ile polis ekiplerine S.C'nin yakınları taş, bıçak ve sopalarla saldırdı.

Polis ekipleri kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı.

Arbede sırasında yaralanan 2 kişi, Kırklareli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastane bahçesine gelen S.C'nin yakınları güvenlik önlemi alan bekçilere taş ile saldırdı. Kalabalık polis ekiplerinin müdahalesi ile dağıtıldı.

Bölgeye çok sayıda özel harekat polisi ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi.

İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı