  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Birlikte ava çıktığı arkadaşını domuz zannederek öldürdü

Mersin’de domuz avına çıkan 71 yaşındaki şahıs, tarlada tüfeğini ses gelen yöne doğru ateşleyince birlikte ava çıktığı 62 yaşındaki arkadaşını yanlışlıkla vurdu, şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 10:42:00 -
Birlikte ava çıktığı arkadaşını domuz zannederek öldürdü

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, eski muhtar Selami Çelik (71), avda, arkadaşı Fikret Şahin'i (62) domuz zannederek öldürdü.

Olay, gece yarısı Çamlıyayla ilçesindeki Kurtçukuru Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre mahallenin eski muhtarı Selami Çelik ile arkadaşı Fikret Şahin, ekinlerin olduğu tarlalara giren domuzlar için ava çıktı. Farklı noktalarda dolaşarak domuz arayan arkadaşlardan Selami Çelik, tüfeğini ses gelen yöne doğru ateşledi.

Arkadaşının cansız bedeniyle karşılaştı

Ateş ettiği yeri kontrol ettiğinde ise arkadaşı Şahin'i hareketsiz yatarken buldu. Hemen sağlık ve jandarma ekiplerinden yardım istedi. Ancak gelen sağlık ekipleri, Fikret Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Selami Çelik ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ölen Şahin'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı