Eğitim Birlik Vakfı’ndan Evlilik ve aile konferansı
Eğitim

Birlik Vakfı'ndan Evlilik ve aile konferansı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Birlik Vakfı’ndan Evlilik ve aile konferansı

Birlik Vakfı İstanbul Şubesi, "Birlikte Cumartesi Konferansları" serisine bu hafta önemli bir konu ve konuklarla devam ediyor. "Aile Yılı" kapsamında düzenlenecek olan 1402. konferansın ana başlığı "Evlilik ve Aile" olarak belirlendi.

22 Kasım 2025 Cumartesi günü saat 14:00'te gerçekleşecek olan panel, alanında uzman isimleri bir araya getiriyor. Birlik Vakfı Genel Merkezi'nin Çemberlitaş, Fatih'teki binasında düzenlenecek etkinlikte, toplumun temel taşı olan aile kurumu ve evlilik müessesesi farklı boyutlarıyla ele alınacak.

Konferansın konuşmacı kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Recep Öncel (Yeni Akit Gazetesi Yazarı)

Prof. Dr. Saffet Köse (Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü)

Prof. Dr. Adem Esen (İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı)

Vakıftan yapılan duyuruda, tüm ilgililerin konferansa davetli olduğu belirtildi.

 

