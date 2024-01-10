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Gündem Birliğimiz için huzurumuz için duadayız
Gündem

Birliğimiz için huzurumuz için duadayız

Yeniakit Publisher
2024-01-10 15:23:00 -
Birliğimiz için huzurumuz için duadayız

Geride bıraktığımız günlerde Fatih Camii İmamı Galip Usta ve hafız Bilal Erdem'e düzenlenen kalleş saldırı sonrası Fatih Müftülüğü ile İstanbul Din Görevlileri Derneği'nin organizasyonuyla sivil toplum kuruluşları "Birliğimiz için huzurumuz için duadayız" etkinliği için bir araya gelecek.

 RECEP YEŞİL  İSTANBUL 

Türkiye; Fatih Camii İmamı Galip Usta ve hafız Bilal Erdem'e düzenlenen hain saldırının şokunu yaşıyor.

Provokatif saldırının ardından Fatih Müftülüğü ile İstanbul Din Görevlileri Derneği anlamlı bir organizasyon için harekete geçti.

Aralarında Diyanet-Sen, Diyanet Vakıf-Sen, Manevi İlkeli Liyakatli Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası, Diyanet Görevlileri Sendikası, Diyanet Bir-Sen, Din-Bir-Der, Din-Bir-Sen, Fatih Din Görevlileri Derneği, Temsil-Der, Kartal Din Görevlileri Derneği ve Din Görevlileri Derneği'nin bulunduğu sivil toplum kuruluşları "Birliğimiz için huzurumuz için duadayız" etkinliği için Fatih Camii'nde bir araya gelecek.

Müslüman'a yakışan Müslümanca program bu akşam saat 19:00'da başlayacak.
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