Birliğimiz için huzurumuz için duadayız
Geride bıraktığımız günlerde Fatih Camii İmamı Galip Usta ve hafız Bilal Erdem'e düzenlenen kalleş saldırı sonrası Fatih Müftülüğü ile İstanbul Din Görevlileri Derneği'nin organizasyonuyla sivil toplum kuruluşları "Birliğimiz için huzurumuz için duadayız" etkinliği için bir araya gelecek.
RECEP YEŞİL İSTANBUL
Türkiye; Fatih Camii İmamı Galip Usta ve hafız Bilal Erdem'e düzenlenen hain saldırının şokunu yaşıyor.
Provokatif saldırının ardından Fatih Müftülüğü ile İstanbul Din Görevlileri Derneği anlamlı bir organizasyon için harekete geçti.
Aralarında Diyanet-Sen, Diyanet Vakıf-Sen, Manevi İlkeli Liyakatli Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası, Diyanet Görevlileri Sendikası, Diyanet Bir-Sen, Din-Bir-Der, Din-Bir-Sen, Fatih Din Görevlileri Derneği, Temsil-Der, Kartal Din Görevlileri Derneği ve Din Görevlileri Derneği'nin bulunduğu sivil toplum kuruluşları "Birliğimiz için huzurumuz için duadayız" etkinliği için Fatih Camii'nde bir araya gelecek.
Müslüman'a yakışan Müslümanca program bu akşam saat 19:00'da başlayacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Gündem
Bakan Tunç'tan Fatih Camii saldırganına ilişkin açıklama! 'Provokasyonlara geçit vermeyeceğiz'
Gündem
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Fatih Camii saldırısından sonra Müslümanlara uyarı! 'Uyanık olmalıyız'