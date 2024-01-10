RECEP YEŞİL İSTANBUL

Türkiye; Fatih Camii İmamı Galip Usta ve hafız Bilal Erdem'e düzenlenen hain saldırının şokunu yaşıyor.

Provokatif saldırının ardından Fatih Müftülüğü ile İstanbul Din Görevlileri Derneği anlamlı bir organizasyon için harekete geçti.

Aralarında Diyanet-Sen, Diyanet Vakıf-Sen, Manevi İlkeli Liyakatli Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası, Diyanet Görevlileri Sendikası, Diyanet Bir-Sen, Din-Bir-Der, Din-Bir-Sen, Fatih Din Görevlileri Derneği, Temsil-Der, Kartal Din Görevlileri Derneği ve Din Görevlileri Derneği'nin bulunduğu sivil toplum kuruluşları "Birliğimiz için huzurumuz için duadayız" etkinliği için Fatih Camii'nde bir araya gelecek.

Müslüman'a yakışan Müslümanca program bu akşam saat 19:00'da başlayacak.

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