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Dünya Birleşmiş Milletler'den Lübnan açıklaması! 'Uluslararası hukuk ihlal ediliyor'
Dünya

Birleşmiş Milletler'den Lübnan açıklaması! 'Uluslararası hukuk ihlal ediliyor'

Yeniakit Publisher
2024-01-10 21:00:00 -
Birleşmiş Milletler'den Lübnan açıklaması! 'Uluslararası hukuk ihlal ediliyor'

Birleşmiş Milletler, Hamas liderlerinden Aruri'nin Lübnan'da şehit edilmesinden sonra dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

BM İnsan Hakları ve Terörle Mücadele Özel Raportörü Ben Saul, İsrail’in Lübnan topraklarına düzenlediği saldırılar ile uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.

Saul, İsrail’e 7 Ekim’de ilk saldırının Lübnan topraklarından yapılmadığını ifade ederek, “Hamas liderlerini vurarak çatışmayı Lübnan topraklarına taşıyan İsrail açıkça uluslararası hukuku ihlal ediyor. Bu yeni bir olgu değil, elbette İsrail on yıllardır düşman olarak gördüğü kişilere suikast düzenliyor" dedi.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta 2 Ocak’ta düzenlenen hava saldırısında Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri ve 6 Hamas üyesi şehit olmuştu.

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