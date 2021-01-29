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Dünya Birleşmiş Milletler'den kritik Kıbrıs hamlesi
Dünya

Birleşmiş Milletler'den kritik Kıbrıs hamlesi

Birleşmiş Milletler, mart başında Kıbrıslı tarafları ve garantör ülkeleri bir araya getirmeyi planlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 13:14:00 -
Birleşmiş Milletler'den kritik Kıbrıs hamlesi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği 2021'in ilk basın toplantısında, gündemi değerlendirdi.

AA muhabirinin, Kıbrıslı tarafları ne zaman bir araya getireceği ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın "Kendi devletimizin tanınmasını hak ediyoruz" şeklindeki açıklamasına ilişkin sorusuna Guterres, şöyle yanıt verdi:

"Niyetim, mart başında Kıbrıs'taki iki toplum ve garantör ülkeler Tükiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık'ı bir araya getirmek. Ön koşulsuz gayri resmi bir toplantı olmasına karar verdik. Tarafların, geleceği nasıl gördüklerini dürüstçe tartışma şansı var. BM Güvenlik Konseyi'nden müzakereler konusunda aldığım bir yetki var ve bu metot iki toplumlu, iki kesimli bir çözüm sunuyor ama bu durum tarafların pozisyonlarını sunmasına engel değil. Taraflar müzakerelerin kapsamını genişletme konusunda anlaşırsa, ben her zaman Güvenlik Konseyi'ne gitmeye hazırım. İlk aşama tarafları bir araya getirmek, onları dinlemek ve görüşmelerin sonucuna bakmak. Aldığım yetkiye bağlı kalmam demek; herkesi dinlemeye, tarafların gelecekleri konusunda varacakları ortak noktaya açık olmadığım anlamına gelmiyor."

 

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta kalıcı ve sürdürülebilir barış için KKTC'nin tanınması gerektiğini belirtmişti. "Egemenliğimizi istiyoruz, eşitliğimizi istiyoruz" diyen Tatar, adadaki iki halktan biri olduklarını ve Kıbrıslı Rumlar kadar kabul görmeyi hak ettiklerini ifade etmişti.

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