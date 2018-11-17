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Birleşmiş Milletler'den korkutan açıklama!

Birleşmiş Milletler, Yemen'de 18 milyon kişinin açlık tehdidi ile karşı karşıya olduğunu açıkladı.

17 Kasım 2018 Cumartesi 08:32
Birleşmiş Milletler'den korkutan açıklama!

Beasley, iç savaşın devam ettiği ve dünyanın en kötü insani  krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'e ziyaretinin ardından BM Genel Merkezi'nde  düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki duruma dikkati çekti.

Yemen'in kıtlığın eşiğinde olduğu uyarısını yapan Beasley, ''Yemen'de  yaklaşık 18 milyon kişi açlık tehdidi ile karşı karşıya.'' dedi.

"BİR HAYALETİ GIDIKLIYOR GİBİYDİ"

Ülkede 8 ila 14 milyon kişinin de ileri derecede açlığın eşiğinde  olduğunu belirten Beasley, hastanelerdeki durumun ''içler acısı'' olduğunu  söyledi.

Beasley, ziyaret ettiği hastanelerden birinde bir çocuğu gülümsetmeye  çalıştığında kendisini ''bir hayaleti gıdıklar'' gibi hissettiğini ifade etti.

Yemen'de Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon  birliklerince desteklenen hükümet güçleri arasında 3 yılı aşkın süredir yaşanan  çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. BM'ye göre, Yemen'de 22 milyondan fazla kişi insani yardıma ve  korumaya ihtiyaç duyuyor.

Pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın  olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi  nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün artıyor.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 08:32
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