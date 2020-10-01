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Aktüel Birleşmiş Milletler, Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz sınırı anlaşmasını tescil etti.
Aktüel

Birleşmiş Milletler, Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz sınırı anlaşmasını tescil etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 22:34:46 -
Birleşmiş Milletler, Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz sınırı anlaşmasını tescil etti.
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