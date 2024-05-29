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Dünya Birleşmiş Milletler: Gazze'de kaybedecek vakit kalmadı
Dünya

Birleşmiş Milletler: Gazze'de kaybedecek vakit kalmadı

Yeniakit Publisher
2024-05-29 19:27:00 -
Birleşmiş Milletler: Gazze'de kaybedecek vakit kalmadı

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, Gazze'de kaybedecek vakit kalmadığını söyledi.

Wennesland, BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen İsrail-Filistin oturumunda üye ülkeleri bilgilendirdi.

Halihazırda anlaşma için müzakerelerin bloke edildiğini kaydeden Wennesland, "İsrail, Refah'ta kara operasyonunu genişletirken yıkım sadece artıyor." uyarısında bulundu.

Wennesland, "Taraflara iyi niyetle müzakere masasına dönme çağrısında bulunuyorum." diyerek, acilen ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması için anlaşma sağlanmasının önemine işaret etti.

"Gazze'de kaybedecek vakit kalmadı." vurgusu yapan Wennesland, BM'nin tüm taraflarla irtibatta olduğunu, anlaşma sağlanması için destek vermeye devam edeceğini dile getirdi.
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Wennesland, İsrail'in Gazze'de uzun vadeli olarak askeri mevcudiyeti bulunmaması gerektiğinin altını çizerek, Gazze ve Batı Şeria'nın siyasi ve ekonomik olarak bütünleşmesi, Filistin halkı ve uluslararası toplum tarafından desteklenen bir hükümet tarafından yönetilmesi gerektiğini ifade etti.

Gazze'deki duruma siyasi olmayan bir çözüm bulunmayacağına işaret eden Wennesland, yıkımın boyutunun çok büyük olduğunu, tahminlere göre temel altyapıya yönelik zararın maliyetinin 18,5 milyar doları bulduğunu söyledi.

Gerçek rakamın bundan çok daha yüksek olacağını kaydeden Wennesland, yeniden inşa için de hazırlık yapılması gerektiğini belirtti.

Wennesland, diğer taraftan işgal altındaki Batı Şeria'nın da "patlamak üzere" olduğunu bildirdi.

Bölgesel felaket riskinin her geçen gün arttığını ifade eden Wennesland, "Daha fazla felaketi önlemek için yön değişimi gerçekleşmek zorunda." uyarısını yaptı.

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Yorumlar

diyarbakırlı

BM'den neden askeri müdahale seçeneklerinden bahsedilmiyor

Vatandaş rıza

Batı menşeli ne kadar insan hakları adı altinda kuruluş varsa bilinsinki bu yahudi haklari demektir, birleşmiş milletler sadece kanarya severler derneği mesabesinde bir kurulustur
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