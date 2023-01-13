Birleşik Krallık’ta gündem dijital pound!

Birleşik Krallık Hazinesi, İngiltere’nin bir kripto para merkezi olma taahhüdünü sürdürdüğünü ve dijital pound için çalışmalara başlamayı planladıklarını belirtti.

Borsagundem.com’un derlediği bilgilere göre, çıkarılması planlanan dijital poundun nitelikleri ise henüz belli değil. Yetkililer, bu niteliklerin belirlenmesi için bir kamuoyu istişare süreci başlatılması gerektiğini düşünüyor.

Toptan ödemelerde kullanılacak

Bitcoinnews’ten Lubomir Tassev’in haberine göre, bir hükümet temsilcisi, İngiltere'nin kripto para birimi merkezi olma taahhüdünü sürdürürken dijital bir pound başlatmayı düşündüğünü belirtti. Yetkiliye göre İngiliz makamlarının bu süreçte, sabit paralarla yapılan ödemeleri de düzenlemesi gerekiyor.

BBC'nin bildirdiğine göre, Hazine Ekonomi Sekreteri Andrew Griffith milletvekillerine, ulusal para birimi poundun dijital bir versiyonunu getirmeyi düşündüklerini aktardı. Seçilmiş Parlamento Hazine Komitesi’ne yaptığı konuşmada Griffith, önümüzdeki haftalarda dijital poundun nitelikleri hakkında bir kamuoyu istişaresinin başlatılacağını söyledi. Griffith ayrıca şunları vurguladı: “İstişare, bunun yapılıp yapılmayacağını değerlendirmeye yönelik olacak, ne zaman yapılacağını değil. Dolayısıyla, bunu yapmanın kaçınılmazlığına henüz tam olarak katılmıyoruz.”

Griffith, dijital poundun birçok kamu politikası sorununu gündeme getirdiğini ve hükümetin öncelikle bu sorunları düzeltmesi gerektiğini belirtti. Devlet destekli bir dijital paranın mahremiyeti aşındırabileceği endişelerini dile getiren Griffith, dijital paranın tasarımının ise yetkililerin kara para aklama gibi suçları hedef alan önlemlerin ötesindeki bireysel işlemleri izlemesine izin vermeyeceğinin altını çizdi.

Griffith, İngiltere Merkez Bankası tarafından çıkarılacak olan merkez bankası dijital para biriminin (CBDC) ilk kullanım alanının büyük olasılıkla toptan ödemeler olacağını, ancak özel olarak çıkarılacak olan fiat destekli ‘stablecoin'in bunu muhtemelen CBDC’den önce başaracağını söyledi.

Griffith, şu anda İngiliz Parlamentosunda tartışılmakta olan Finansal Hizmetler ve Piyasalar Yasası'na (Financial Services and Markets Bill - FSMB) atıfta bulunarak, “Bir rejim kurduğumuzu görmek istiyorum ve bu, sabit paraların ödeme amaçlı toptan kullanımı için FSMB’ye dahil olacak” şeklinde konuştu.

İngiltere, AB'den geniş çaplı kripto düzenlemeleri kabul edebilir

Andrew Griffith ayrıca İngiltere'nin genel olarak kripto varlıklarına yönelik düzenleyici yaklaşımı hakkında da başka bir istişarenin başlatılacağını da açıkladı. AB, 2024'te yürürlüğe girmesi beklenen piyasa için bir dizi kapsamlı kural üzerinde anlaşmaya varmış olsa da Griffith, Birleşik Krallık düzenlemelerinin daha da geniş olabileceğine ve merkezi olmayan finansı içerebileceğine dikkat çekti.

Tartışmaların bir parçası olarak endüstri katılımcılarıyla birden fazla yuvarlak masa toplantısı düzenleme sözü veren Griffith, komite üyelerine “Doğru şekilde işleyen, doğru dengelere sahip, doğru bir rejim istiyoruz” dedi.

Andrew Griffith'in açıklamaları, geçen yıl Bitcoin gibi büyük kripto para birimlerinin değerlemelerindeki düşüşün ve ardından kripto borsası FTX gibi büyük piyasa oyuncularının çöküşünün ardından geliyor.