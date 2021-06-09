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Ekonomi Birleşik Krallık’a ihracat yaklaşık yüzde 50 arttı
Ekonomi

Birleşik Krallık’a ihracat yaklaşık yüzde 50 arttı

Türkiye’nin, geçen aralık ayında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzaladığı Birleşik Krallık’a yaptığı ihracat Ocak-Mayıs 2021’de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45,2 artarak 4 milyar 796 milyon 420 bin dolara yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 09:07:00 -
Birleşik Krallık’a ihracat yaklaşık yüzde 50 arttı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye’nin ihracatı geçen ay 2020’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 65,5 artışla 16 milyar 480 milyon 210 bin dolara, ocak-mayıs döneminde de yüzde 38,3 yükselerek 85 milyar 219 milyon 653 bin dolara çıktı. Türkiye’nin Birleşik Krallık’a yaptığı ihracat da ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45,2 artarak 4 milyar 796 milyon 420 bin dolara yükseldi. Bu dönemde Birleşik Krallık’a en fazla otomotiv endüstrisi, elektrik elektronik, hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri ihracatı yapıldı.

Sağlam temelli ticaret

Türkiye’de İngiliz Ticaret Odası (BCCT) Üst Yöneticisi Emrah Öz, “Her iki ülkede ticaret yapan şirketlerin zarar görmemesi ve ticaretlerini devam ettirebilmesi adına imzalanan STA, iki ülke tarafından ileriye dönük, sağlam temelli bir ticaret geleceğinin hazırlanmasına yardımcı olacaktır” ifadelerini kullandı.

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