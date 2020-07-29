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Ekonomi

Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Slater'dan Türkiye ile STA değerlendirmesi:

"28 Temmuz'da 9'uncu kez gerçekleştirilen Birleşik Krallık-Türkiye Serbest Ticaret Anlaşması tasarısı için yapılan teknik görüşmelerde yeni ilerlemeler kaydedildi"

Yeniakit Publisher
2020-07-29 15:39:04 -
Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Slater'dan Türkiye ile STA değerlendirmesi:

LONDRA (AA) - Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu, Doğu Avrupa ve Orta Asya Ağı (EECAN) Ticaret Müsteşarı Judith Slater, 28 Temmuz'da 9'uncu kez gerçekleştirilen Birleşik Krallık-Türkiye Serbest Ticaret Anlaşması tasarısı için yapılan teknik görüşmelerde yeni ilerlemeler kaydedildiğini bildirdi.

Slater, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, iki ülke arasındaki STA görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Slater, "28 Temmuz'da 9'uncu kez gerçekleştirilen Birleşik Krallık-Türkiye Serbest Ticaret Anlaşması tasarısı için yapılan teknik görüşmelerde yeni ilerlemeler kaydedildi. Amacımız, gelecek ikili ticari ilişkilerimiz için gerekli anlaşmaları bu sene yerine getirmek." ifadelerini kullandı.

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