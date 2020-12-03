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Aktüel Birleşik Kamu-İş'ten açlık ve yoksulluk sınırı araştırması:
Aktüel

Birleşik Kamu-İş'ten açlık ve yoksulluk sınırı araştırması:

"Kasımda dört kişilik ailenin açlık sınırı 3 bin 101 lira, yoksulluk sınırı 11 bin 69 lira olarak hesaplandı"

Yeniakit Publisher
2020-12-03 14:51:51 -
Birleşik Kamu-İş'ten açlık ve yoksulluk sınırı araştırması:

ANKARA (AA) - Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, kasımda dört kişilik ailenin açlık sınırının 3 bin 101 lira, yoksulluk sınırının 11 bin 69 lira hesaplandığını bildirdi.

Konfederasyondan yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşik Kamu-İş Ar-Ge Merkezince hazırlanan Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın kasım ayı sonuçları yayımlandı.

Kasımda dört kişilik ailenin açlık sınırı, bir önceki aya göre 92 lira artarak 3 bin 101 lira oldu. Gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılacak harcama ise 141 liralık artışla 7 bin 968 liraya yükseldi.

Ailelerin gıda ve gıda dışı ihtiyaçlarını insan onuruna yaraşır şekilde yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken toplam harcama tutarını gösteren yoksulluk sınırı, 233 liralık artışla 11 bin 69 lira oldu.

Açlık sınırının hesaplanmasında et, yumurta, kuru bakliyat, sebze, pirinç, bulgur, un, peynir, yağ gibi gıda ürünlerinde yaşanan fiyat artışları belirleyici oldu.

Ankara'daki pazar ve marketlerden derlenen fiyatlara göre, kasımda et (kırmızı et, tavuk ve balık) için yapılması gereken harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 0,8 artarak 849 liraya çıktı. Yumurta harcamaları yüzde 6,2 artarak 69 liraya, kuru bakliyat harcamaları ise yüzde 8,9 artarak 86 liraya yükseldi.

Kasımda giyim ve ayakkabı harcamaları 617 lira, barınma (kira dahil) harcamaları bin 471 lira, ev eşyası harcamaları 875 lira, sağlık harcamaları 276 lira oldu.

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